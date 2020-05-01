موازنة البرلمان تحيل حساب هيئة الاستشعار عن بعد الختامي للمحاسبات

أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، بإحالة ما جاء في تقرير الحساب الختامي لهيئة الاستشعار عن بعد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجهاز المركزي للمحاسبات للوقوف على حقيقة الأرقام واتخاذ ما يلزم من إجراءات، على أن يوافي اللجنة بتقرير عن نتيجة بحثه.





وجاء في التقرير الختامي لموازنة 2018/2019 حسب موازنة البرامج والأداء أنه بالنسبة لهيئة الاستشعار عن بعد، فلا يوجد مبالغ واعتمادات للبرامج الأتية:

•البرنامج الرئيسي: تهيئة بيئة محفزة عن التميز والابتكار

•البرامج الفرعية:

1.سياسات وتشريعات البحث العلمي

2.منظومة البحث العلمي

3.دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية

4.تحقيق الدولية في العلوم والتكنولوجيا

5.الاستثمار في البحث العلمي والشراكة

6.البحث العلمي والثقافة العلمية وخدمة المجتمع

7.التعاون الدولي



