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أخبار البلد

شاهد.. تطهير الموقع و3 ممرات لتعقيم العاملين بالمتحف المصري الكبير

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
 يستمر المتحف المصري الكبير بميدان الرماية فى أعمال تعقيم وتطهير الموقع الإنشائي للمتحف بالكامل ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها  وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء عاطف مفتاح  المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، أن هذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها أعمال التعقيم والتطهير للمتحف وملحقاته بشكل شامل وكامل، والتي تضمنت موقع المتحف من الداخل والخارج وجميع الممرات الموجودة به، ومبنى مركز الترميم وجميع ممراته، وذلك طبقا للمواصفات العالمية المعتمد من منظمة الصحة العالمية واتباع اعلى معدلات السلامة.

وأشار اللواء مفتاح إلى انه منذ بداية الأزمة لم يتوقف العمل يومًا واحدًا بالمتحف حيث يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لسلامة جميع العاملين به من قياس لدرجات الحرارة يوميا بإستخدام أجهزة الليزر الحرارية، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث ممرات لتعقيم جميع العاملين عند دخولهم الموقع بشكل يومي، والحفاظ على التباعد الاجتماعي اثناء فترات العمل، لافتا إلى ان العمل خلال شهر رمضان المعظم يتم على فترتين صباحية ومسائية حيث يستمر العمل بالموقع اثناء فترة الحظر بالتنسيق مع وزاره الداخلية.
شاهد.. تطهير الموقع و3 ممرات لتعقيم العاملين بالمتحف المصري الكبير
شاهد.. تطهير الموقع و3 ممرات لتعقيم العاملين بالمتحف المصري الكبير
شاهد.. تطهير الموقع و3 ممرات لتعقيم العاملين بالمتحف المصري الكبير
شاهد.. تطهير الموقع و3 ممرات لتعقيم العاملين بالمتحف المصري الكبير
شاهد.. تطهير الموقع و3 ممرات لتعقيم العاملين بالمتحف المصري الكبير
شاهد.. تطهير الموقع و3 ممرات لتعقيم العاملين بالمتحف المصري الكبير
شاهد.. تطهير الموقع و3 ممرات لتعقيم العاملين بالمتحف المصري الكبير
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