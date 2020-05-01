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اقتصاد

قطاع البنوك يستحوذ على النصيب الأكبر من السيولة بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:02 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح
تصدر قطاع البنوك قطاعات البورصة من حيث قيمة التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 27.4مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 1307مليون جنيه.

وتلاه قطاع عقارات بتداول 534.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1111 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات مالية بتداول 728.4 مليون ورقة مالية بقيمة 789 مليون جنيه.

وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع موارد أساسية بتداول 113.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 476 مليون جنيه، ثم قطاع منسوجات وسلع معمرة بتداول 224 مليون ورقة مالية وبقيمة 454 مليون جنيه.

تلاه قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 77.7 مليون ورقة مالية وبقيمة 350 مليون جنيه، ثم قطاع أغذية ومشروبات بتداول  52.1 مليون ورقة مالية بقيمة 305 مليون جنيه.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 16 مليار جنيه مسجلا مستوى 569.8 مليار جنيه مقابل 553.8 مليار جنيه.
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