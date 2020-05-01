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الصين تفتح أبواب المدينة المحرمة أمام الزوار..فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:20 م
المدينة المحرمة بالصين
المدينة المحرمة بالصين
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورو نيوز عربية لقطات يظهر من خلالها فتح المتاحف والمنتزهات، ومن ضمنها المدينة المحرّمة، في العاصمة الصينية بكين أبوابها اليوم، أمام الزوار مجددًا بعد إقفال دام أشهرًا بسبب وباء فيروس كورونا القاتل.

وحاليًا تسمح المدينة المحرّمة والتي تعرف أيضًا باسم القصر الإمبراطوري (إذ كان الإمبراطور يقيم فيها في الماضي) بدخول نحو 5 آلاف زائر يوميًا بدل 80 ألف سابقًا.

من جهتها، تستقبل المنتزهات نحو 30 بالمئة من قدرتها فقط، كإجراء وقائي من موجة كورونا ثانية، فيما هناك قائمة طويلة بالنشاطات التي لا تزال ممنوعة بحسب ما يقوله المسؤولون.

وخفّضت بكين أمس الخميس حالة الطورائ درجة واحدة غير أن قياس حرارة الناس والتباعد الاجتماعي لا يزالان إجباريين.

وقالت الحكومة الصينية اليوم الجمعة إنها سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ست منها "آتية من الخارج" فيما أعلنت عدم تسجيل أية وفية جديدة لليوم السادس عشر على التوالي.
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