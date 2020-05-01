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أخبار البلد

ارتفاع بخسائر جيش مصر الأبيض..7 وفيات منهم مدير إسعاف سوهاج

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلن مصدر طبي، بالنقابة العامة للأطباء، في تصريحات لـ "صدى البلد"، وفاة الطبيب السابع، الدكتور ممدوح السيد، مدير إسعاف سوهاج، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأكد المصدر، أن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء، في تزايد طبقا للبيانات الواردة من النقابات الفرعية.

وأضاف أنه بلغ إجمالي عدد الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، 91 طبيبا، توفي منهم 7 أطباء (اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل).

وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالتالي:


 أحمد اللواح


 سونيا عبد العظيم


 جبريل على يوسف


 طارق شكرى


أشرف عدلي

هشام الساكت

 ممدوح السيد.
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