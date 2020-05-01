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حوادث

غرق شاب في نهر النيل بطوخ

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:42 م
غرق شاب في نهر النيل
غرق شاب في نهر النيل بطوخ
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إبراهيم الهوارى

تمكنت أجهزة الإنقاذ النهري بالقليوبية من إنتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بقرية برشوم الصغرى أثناء استحمامه هربا من حرارة الجو.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بندب الطبيب الشرعى لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

تلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ بلاغا بالعثور على جثة مصطفى م ف 20عاما غريق بفرع دمياط برشوم الصغرى - دائرة المركز

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى كلفت وحدة المباحث بالتحرى حول الواقعة وكشف ملابستها وتولت النيابة التحقيق.

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