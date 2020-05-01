قارة واحدة مصير واحد.. سالي عاطف: هدفنا دعم الأفارقة فى مصر لمواجهة كورونا

قالت سالي عاطف رئيس مؤسسة الحلم الأفريقي 2063: إن هناك الكثير من المؤسسات الخيرية أطلقت مبادرات لدعم المصريين بالتزامن مع دخول فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه لم يتم توجيه مبادرات للافارقة وعليه أطلقت مؤسسة الحلم الأفريقي مبادرة لدعم الجاليات الأفريقية فى مصر من خلال حملة "قارة واحدة .. مصير واحد".





وتابعت عاطف خلال لقاء تلفزيوني لها على سكاي نيوز عربية، أن مبادرة قارة واحدة مصير واحدة سعت لدعم الآفارقة الموجودين فى مصر وذلك من خلال تقديم مواد مطهرة ومعقمات لمواجهة فيروس فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الدعم شمل أيضا تقديم مواد غذائية لإعانة الأسر الأفريقية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وأضافت رئيس مؤسسة الحلم الأفريقي، أن المبادرة لن تقتصر على شهر رمضان الكريم فقط ولكنها ستستمر حتى بعد رمضان، مؤكدة أن الأسر الأفريقية تمر بظروف صعبة خلال فترة فيروس كورونا المستجد وخاصة أن معظم الأسر الأفريقية تعد عمال غير منتظمة وبالتالى فقدوا وظائفهم التى لم تكن بصفة دائمة، فضلا عن وجود طلبة آفارقة فى مصر.





وأشارت عاطف إلى أن المبادرة بدأت بدعم منطقتى عين شمس والمعادى هذا بالإضافة إلى تقديم المعونات إلى بعض السفارات من أجل توصيلها لأبناء الجاليات الأفريقية، مشيرة إلى أن اسم المبادرة قارة واحدة مصير واحد نابع من كون الآفارقة والمصريين هم شعب واحد وخاصة أن هناك مايقرب من مليون ونصف أفريقي بمصر.





وعن اختيار اسم المؤسسة بعنوان مؤسسة الحلم الأفريقي 2063 قالت عاطف أن 2063 نابع من أجندة الاتحاد الأفريقي التى وجهها الاتحاد لتحويل وجه القارة إرهاب وعدم تنمية إلى إعمار وتنمية وان تصبح أفريقيا سلة غذاء العالم كله وتحول كامل فى الاستثمار، مشيرة إلى أن كافة المبادرة التى أطلقتها المؤسسة تأخذ محتواها من أجندة الاتحاد الأفريقي.









واكدت رئيس مؤسسة الحلم الأفريقي أن المؤسسة مدعومة من الكثير من الجهات وخاصة أنه تم إنشائها قبل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي قائلة:" نحصل على كل الدعم والمساندة من الجهات المعنية".



