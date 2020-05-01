AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

غذائية البحر الأحمر: بدء استلام مقررات تموين ونقاط خبز شهر مايو

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:04 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال رئيس شعبة المواد الغذائية  والثقافة بغرفة البحر الأحمر التجارية أحمد حسان، إنه تم استلام جميع المقررات التموينية من زيت وسكر وأرز وسمن وغيرها من سلع فارق نقاط الخبز. 

وأوضح أنه سيتم البدء في الحصص من اليوم الجمعة للمواطنين من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، علما بأن صرف نقاط الخبز يستمر لنهاية الشهر دون الانتهاء يوم ٢٠ من الشهر منعا للزحام أمام البدال التموينى والمجمعات.

وطالب حسان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إدراج البدالين التموينين وجمعيتى إلى مبادرة صرف كوبون الخير من المجمعات الاستهلاكية والتى تتبناها وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى تنتشر المبادرة وتؤتى الهدف من اطلاقها فى ظل الظروف العصيبة والوصول إلى كل بيت فى مكانه خصوصا أن هناك اكثر من ٢٨الف بدال تموينى و٤الاف فرع لجمعيتى على مستوى الجمهورية.

ورحب رئيس شعبة غذائية البحر الاحمر بالسماح لوزارة التموين استبدال نقاط الخبز الشهرية بالمطهرات والكحول الايثيلى والكولونيا خمس خمسات لتسهيل تدبير الأسر أمورها المعيشية ذاتيا، إلا أن هذا الأمر اقتصر أيضا على فروع المجمعات الاستهلاكية والمصرية العامة والجملة على مستوى المحافظات.

وطالب بتعميمها لتكون من خلال البدال التموينى المتواجدين منذ القدم بجوار الأماكن السكنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة.. المجمعات الاستهلاكية: طرح المواد الغذائية والبديلة على بطاقات التموين

التموين تفرض إجراءات وقائية على البدالين وجمعيتي وأصحاب المخابز

التموين تنفي نقص أي سلعة أول أيام رمضان

وزير التموين للمواطنين: لو نقصت أي سلعة من السوق كلمونا على 19280

التموين تعلن إجراءات احترازية بالمنافذ التابعة استعدادا لصرف الدعم لشهر مايو

ترشيحاتنا

تطور علمى مذهل.. اختبار أمريكى يكشف عدوى كورونا خلال 24 ساعة من الإصابة

علي جمعة: لهذا السبب تزوج سيدنا يعقوب أكثر من مرة

بعد ايقافه بسبب كورونا .. مطالب بإلغاء الدوري الجزائري دون إعلان البطل

والدة شهيد بئر العبد بالدقهلية: خلفت عبده بعد حرمان 10 سنين ودلوقتى مبقاش عندى حاجة

رسالة من شيخ الأزهر للمنادين بإقامة صلاة التراويح والجمعة في المساجد

118 مليون جنيه.. الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة التعاقد النهائي مع رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. الملوخية من نبات سام عند الهكسوس إلى دواء شاف للمعز الفاطمي

بإكسسوارات غريبة .. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

بعد تصدرها تريند.. 5 صور لـ سلاف فواخرجي تبرز أنوثتها