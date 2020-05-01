غذائية البحر الأحمر: بدء استلام مقررات تموين ونقاط خبز شهر مايو

قال رئيس شعبة المواد الغذائية والثقافة بغرفة البحر الأحمر التجارية أحمد حسان، إنه تم استلام جميع المقررات التموينية من زيت وسكر وأرز وسمن وغيرها من سلع فارق نقاط الخبز.





وأوضح أنه سيتم البدء في الحصص من اليوم الجمعة للمواطنين من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، علما بأن صرف نقاط الخبز يستمر لنهاية الشهر دون الانتهاء يوم ٢٠ من الشهر منعا للزحام أمام البدال التموينى والمجمعات.





وطالب حسان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إدراج البدالين التموينين وجمعيتى إلى مبادرة صرف كوبون الخير من المجمعات الاستهلاكية والتى تتبناها وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى تنتشر المبادرة وتؤتى الهدف من اطلاقها فى ظل الظروف العصيبة والوصول إلى كل بيت فى مكانه خصوصا أن هناك اكثر من ٢٨الف بدال تموينى و٤الاف فرع لجمعيتى على مستوى الجمهورية.





ورحب رئيس شعبة غذائية البحر الاحمر بالسماح لوزارة التموين استبدال نقاط الخبز الشهرية بالمطهرات والكحول الايثيلى والكولونيا خمس خمسات لتسهيل تدبير الأسر أمورها المعيشية ذاتيا، إلا أن هذا الأمر اقتصر أيضا على فروع المجمعات الاستهلاكية والمصرية العامة والجملة على مستوى المحافظات.





وطالب بتعميمها لتكون من خلال البدال التموينى المتواجدين منذ القدم بجوار الأماكن السكنية.