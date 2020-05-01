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أخبار العالم

مفاجأة صادمة.. موجات جديدة من فيروس كورونا تستمر عامين

الجمعة 01/مايو/2020 - 07:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم الجمعة تقريرا صادما عن إستمرار موجات جديدة من وباء فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 لمدة عامين.

وأشارت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إلى تقرير أصدره مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية فى جامعة مينيسوتا الأمريكية، حول صعوبة السيطرة على فيروس كورونا بسبب سرعة إنتشاره وعدم ظهور أعرض المرض.

ويؤكد الخبراء أن وباء كورونا سيستمر حتى عام 2022 وعلى الجميع التعايش مع المرض والاستعداد لعودة الوباء بشكل دورى على مدار العامين المقبلين.

وفي سياق منفصل أعربت منظمة الصحة العالمية، عن أملها في أن تتلقى دعوة من السلطات الصينية للمشاركة في التحقيقات التي تجريها بشأن "المصدر الحيواني" للفيروس الذي نجم عنه تفشي وباء "كورونا" المستجد "كوفيد-19". 

وقال طارق ياساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إن المنظمة "ستكون متحمسة للعمل مع الشركاء الدوليين وبدعوة من الحكومة الصينية للمشاركة في التحقيق بشأن المصادر الحيوانية للفيروس".

ورفضت الصين -في وقت سابق- دعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل حول ظهور فيروس "كورونا" المستجد، واعتبرت الدعوات للتحقيق المستقل "تخفي دوافع سياسية".

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