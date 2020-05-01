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أخبار البلد

في عيد العمال.. مدير مركز المرأة يكشف الصعوبات التي تواجه المرأة فى العمل

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:11 م
رضا الدنبوقى
رضا الدنبوقى
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أمل مجدى
قال المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية: "نحتفل اليوم بعيد العمال والمواثيق الدولية تقرر حق المرأة في العمل على أساس المساواة الكاملة مع الرجل خاصة المادة الثالثة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمادة العاشرة من نفس العهد إلا أن القوانين المصرية لا تلبي طموحات المرأة في المساواة الكاملة والحقيقية في ميدان العمل".

وأضاف "الدنبوقى" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن كثير من أصحاب شركات القطاع الخاص تحديدًا يفضلون الرجال على النساء في الوظائف لانتفاء معاناتهم من الظروف الخاصة بالمرأة كالحمل والوضع والرضاعة ورعاية الطفل، مما يراه أصحاب الشركات والمصالح  نوع من الخسارة بالنسبة لهم. 

وأشار مدير مركز المرأة إلى أن المادة  الحادية عشرة من اتفاقية القضاء علىل أشكال التمييز ضد المرأة تلزم الدول الموقعة عليها بما فيها مصر باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميادين العمل،ورغم أن الغالبية العظمى من القوانين ليس فيها ما يتعارض مع ما تقرره المواثيق الدولية والدساتير المحلية من تدابير لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، حيث تضمن حقها الفعلي في العمل، فإن الواقع يكشف لنا كثيرًا من الثغرات الفعلية .

وأكد إن قانون العمل المصري رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣كفل للمرأة خلال مرحلة الحمل وبعد الولادة عدة حقوق من المادة ٨٨ وحتى المادة ٩٦ تتضمن حقها في إجازة الوضع مدفوعة الأجر وحظر فصلها خلال الحمل أو بعد الولادة وتوفير دار حضانة في المنشأة التي يوجد بها 100 عاملة،إلا أصحاب العمل يتحايلون علي ذلك برفض الأجازات مثلا لمصلحة وحاجة العمل أو أن يقوم بتعيين عدد أقل من المطلوب لعدم توفير دار حضانة في المنشأه او عدم المبالاة بنص القانون مثل القصر العيني الفرنساوي رغم تواجد به أكثر من ٢٠٠٠ عامله إلا انه لا توجد به دار حضانه ،كذلك التعنت في عدم تنفيذ القانون فيما يخص ساعة الرضاعة وعدم منح العاملة المريضة بسبب الحمل إجازة تحتسب ضمن إجازة الوضع.  

ولفت أن عدم تعيين النساء في مجلس الدوله وحرمانهن من إعتلاء المنصة واشتراط تلك المهنه علي الرجال بالمخالفة للقانون ،كذلك التمييز في تعيين النساء عامة في النيابات والمحاكم فعدد القاضيات ٦٦ قاضية والقضاه الذكور ١٦٠٠٠ قاض مما يعد مخالفه صريحه لنص المادة ٥٣ من الدستور المصري.
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