مفوضة الاتحاد الأفريقي: نخوض معركتين مهمتين للغاية ويجب أن نفوز بهما

حيت الدكتورة أ ماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي العاملين بشركات ومرافق الكهرباء بالقارة الأفريقية، على حرصهم على أعلى مستوى من الخدمة، إمداد الكهرباء للمستشفيات ومراكز الصحة والمنشآت وللهيئات و المنازل في أفريقيا في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم حاليا و ذلك رغم خفض عدد العاملين بمواقع العمل و كإجراء إحترازي.





كما أثنت الدكتورة أماني أبو زيد على التدابير الوقائية التي اتخذتها شركات الطاقة الإفريقية المتعلقة بالسلامة والصحة لحماية الموظفين في عملهم.





وأكدت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة على أهمية مرافق الطاقة كقطاع محوري في أي اقتصاد , مشددة على الدور المتوقع أن تلعبه مرافق الطاقة في انتعاش اقتصاديات الدول الأفريقية بعد الوباء بينما تتحمل في الوقت نفسه مسؤولية كبيرة في مكافحة انتشار الفيروس التاجي. وقالت: "تجد مرافق الطاقة في إفريقيا نفسها تخوض معركتين - واحدة لاستمرار عملهم في ظل ظروف صعبة والأخرى ضد الفيروس - وكلا المعركتان مهمتان للغاية ويجب أن نفوز بهما ".





وذكّرت بأنه مع تقدم القارة نحو سوق كهرباء متكاملة ، فإن دور إتحاد مرافق الطاقة الافريقية سيكون أكثر أهمية وسيكون من الضروري مشاركتها بشكل متضامن و متناغم في هذا السوق .





جاء ذلك في كلمة لمفوضية الاتحاد الإفريقي خلال افتتاح الاجتماع الذي دعت إليه مع اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية (APUA) و ذلك عبر تقنية " الفيديو كونفراس " .





حضر الاجتماع لرؤساء شركات و مرافق الكهرباء بأفريقيا و ذلك لمناقشة تأثير جائحة كورونا " Covid-19 " على قطاع الطاقة في القارة وبشكل خاص على شركات و مرافق الكهرباء. ترأس الاجتماع الدكتورة أماني أبو زيد ، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالإتحاد الأفريقي وباتريك مويلا ممثلا لرئيس اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية.





و كان الهدف الرئيسي من الاجتماع هو تبادل الخبرات حول التعرف على تداعيات أزمة جائحة كورونا COVID-19 على مرافق الطاقة في القارة الافريقية ، وتحديد الإجراءات التي تتخذها الشركات للحد من الآثار السلبية للجائحة وتقديم التوصيات المناسبة لدعم القطاع على العمل بأقصى طاقة دعما للاقتصاديات الأفريقية على التعافي في أسرع فرصة..





من جانبه ، أشار رئيس اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية الي التحديات والتهديدات التي تواجه شركات الكهرباء الأفريقية بعد اندلاع أزمة Covid-19.





وسلط رئيس إتحاد مرافق الطاقة في أفريقيا ، فيكتور مونديندي ، من خلال بيان تلاه نائبه السيد باتريك مويلا ، الضوء على انخفاض الطلب على الكهرباء نتيجة إغلاق عدد كبير من المنشآت الصناعية و الخدمية و تقليل ساعات العمل و بسبب Covid-19 كإجراءات احترازية.





وأدى انخفاض الطلب إلى تعرض الشركات و المرافق لانخفاض خطير في مستويات الإيرادات رغم المصروفات الثابتة اللازمة لتدوير العمل و الصيانة و الحرص على الحفاظ على جميع العاملين. و يعد هذا التحدي الرئيسي الذي يواجهه مرافق الكهرباء في جميع أنحاء أفريقيا.





وبخلاف انخفاض الطلب على الكهرباء ، أشار الرؤساء التنفيذيون لاتحاد مرافق الطاقة الأفريقية إلى التحديات الأخرى التي سببها فيروس كورونا علي عمل مرافق الطاقة في القارة وعلى رأسها, الصعوبات المتعلقة بصيانة الشبكة وخدمة العملاء والأمور الإدارية ، والتي تأثرت بقيود السفر والتباعد الاجتماعي والعمل عن بُعد، و الصعوبات التي تواجه فرق التدخل في الصيانة الوقائية للشبكات ، إضافة الي الصعوبات في احترام حقوق الملكية للمنتجين المستقلين، وخاصة لدفع الرسوم الثابتة ؛ وتباطؤ وتيرة تنفيذ بعض المشاريع بسبب الامتثال للتدابير الصحية في مواقع العمل وكذلك الصعوبات في تأمين سلاسل التوريد.

و خرج الاجتماع ببعض التوصيات للتخفيف من آثار Covid-19 في قطاع الكهرباء والطاقة في القارة الإفريقية ، والتي تشمل:





1. يجب أن تأخذ الأجراءات والتدابير التي اعتمدتها الحكومات الافريقية للتعافي الاقتصادي من بعد جائحة كورونا أن تكون من الأولويات قطاعي الكهرباء و مياه الشرب.





2. يجب أن تتفاوض شركات الكهرباء مع الحكومات والهيئات التنظيمية ومنتجي الطاقة المستقلين لدعم شركات الكهرباء في مواجهة انخفاض الطلب وانخفاض الإيرادات.





3. استحداث إجراءات مؤقتة من شأنها أن تخفف من وطأة الأزمة على الفئات الأقل دخلا من خلال ترتيبات خاصة مثل تعريفات خاصة مخفضة للاستهلاك المنزلي أو فترات ائتمان أطول أو إعفاءات دفع مؤقتة.



