أكبر أشقائه .. أهالي أبوان بالمنيا يشيعون جثمان الشهيد علاء عماد

شيع المئات من أبناء قرية ابوان بمطاي في المنيا، جثمان المجند علاء عماد سمير الذي لقي مصرعه إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، وسط حالة من الحزن والمطالبة بالقصاص والثأر من الإرهاب الأسود.

وقال بيتر عماد، إن شقيقه كان يتميز بالشهامة والرجولة وكان محبوبا من الجميع بسبب حسن خلقه، وكان يحرص علي المشاركة في أنشطة الكنيسة الخدمية ويفرح لخدمة الناس

وكان يعمل مبلط في فترة إجازته من أجل مساعدة الأسرة في الانفاق، إلا أن يد الغدر والإرهاب الأسود اغتالته.