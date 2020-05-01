AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وصايا النبي عند الغضب أثناء الصيام.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:51 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
Advertisements
البهي عمرو

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إننا فى العشر الأوائل من شهر رمضان وعلينا أن نسأل أنفسنا هل أحسنا استقبال الشهر وصمنا صومًا حقيقيًا.

وأضاف الدكتور شوقى علام، خلال برنامج " لقاء الجمعة" المذاع على قناة دى إم سي، أن: " هل منا يتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فان سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فيقول إني صائم".

وأوضح الدكتور شوقى علام، أن الشديد هو الذي يملك نفسه لحظات الغضب كما قال الرسول.

وأشار الدكتور شوقى علام، إلى أن الصوم يمنع المسلم من فعل أى شئ يغضب الله ، ومن يتحكم فى نفسه يعلم انه التزم بتعليمات الله ورسوله.

ولفت الدكتور شوقى علام، إلى أن الرسول اوصانا امتلاك النفس ولا نسمح للشيطان أن يتدخل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعاء الوضوء لـ صلاة الفجر من 11 كلمة تفتح لك أبواب الجنة الثمانية

حكم صوم من يتلفظ بألفاظ خارجة فى نهار رمضان

شوقي علام: يجوز تقديم الزكاة عن موعدها لتحقيق المصلحة الشرعية

وزير الأوقاف: ينبغي أن ننشغل في الشهر الكريم بالعبادة لا الجدل

وزير الأوقاف في حديث الساعة: من صلى في بيته في الظرف الراهن لم يحرم ثواب المسجد بنيته

ترشيحاتنا

ممرضة تفارق الحياة بين أحضان طفلتها بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

مفيش التزام.. مدير مستشفى صدر العباسية السابق يحمل المواطنين زيادة الإصابات بـ كورونا

هل يشهد ديسمبر ذروة ثانية لـ كورونا؟.. طبيبة تكشف الحقيقة

أم مصابة بـ كورونا تعود للحياة بعد يومين من إعلان وفاتها.. تفاصيل مذهلة

عادة يومية تنقل عدوى كورونا للأسرة بسهولة.. فيديو

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

بسبب 3 دنانير ..ضبط مصري قتل كويتيا أول يوم رمضان.. تفاصيل

بشرى سارة.. الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لـ كورونا بالخلايا الجذعية

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

للمتعافين من كورونا.. دعوة للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ مصابي الفيروس

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

بعد جراحة فى القلب ..معارض كوري شمالي: كيم جونج أون توفي نهاية الأسبوع الماضي

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

بعد كشفها عن سر دخولها السجن .. عايدة رياض مطلوبة على جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. باسات 2020 volkswagen passat في مصر.. صور

بـ لون شعر جديد.. سولاف فواخرجي تستعرض جمالها على إنستجرام

ودعت البراءة.. 20 صور تكشف تطور إطلالات منة عرفة فى عيد ميلادها