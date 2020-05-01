وصايا النبي عند الغضب أثناء الصيام.. فيديو

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إننا فى العشر الأوائل من شهر رمضان وعلينا أن نسأل أنفسنا هل أحسنا استقبال الشهر وصمنا صومًا حقيقيًا.

وأضاف الدكتور شوقى علام، خلال برنامج " لقاء الجمعة" المذاع على قناة دى إم سي، أن: " هل منا يتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فان سابه أحد أو شاتمه أو قاتله فيقول إني صائم".

وأوضح الدكتور شوقى علام، أن الشديد هو الذي يملك نفسه لحظات الغضب كما قال الرسول.

وأشار الدكتور شوقى علام، إلى أن الصوم يمنع المسلم من فعل أى شئ يغضب الله ، ومن يتحكم فى نفسه يعلم انه التزم بتعليمات الله ورسوله.

ولفت الدكتور شوقى علام، إلى أن الرسول اوصانا امتلاك النفس ولا نسمح للشيطان أن يتدخل.