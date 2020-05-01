إصابة طالب على يد آخر بطعنة نافذة في الدقهلية

أصيب طالب بالصف الثانى الإعدادى بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بطعنه نافذة بالظهر على يد شاب آخر وفر هاربا فيما يكثف ضباط المباحث من جهودهم لضبطه.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير من الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة للواء ناجى جاد الحق مأمور مركز شرطة ميت غمر من مستشفى ميت غمر بوصول محمد السعيد عبد الله النجار 14 عاما طالب بالصف الثانى الاعدادى ومقيم قرية كوم النور التابعة للمركز مصاب بطعن نافذ بالظهر وصل للرئه وتم ادخاله للعمليات ووضع دعامتين له ونقله للعناية المركزة .





وبانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم احمد فريد رئيس مباحث مركز شرطة ميت غمر لمكان البلاغ تبين ان المصاب بالعناية المركزه ولا يمكن سؤاله وبسؤال والده ويدعى السعيد عبد الله النجار إتهم شاكر. ي ١٨ عاما ومقيم بنفس القرية بالقيام بالتربص بنجله وطعنه بمطواه والتسبب فى اصابته وفر هاربا.



