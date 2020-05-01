طوق نجاة ينقذ مصابي فيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

قالت الدكتورة مايسة شوقي ، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، إن العلاج ب البلازما الخاصة بالمتعافين من فيروس كورونا ، تتم عن طريق إصابة الشخص بالفيروس وتكوين جسمه مضادات للفيروسات وتعافى من الفيروس فنقوم بأخد البلازما الخاصة به من الدم، ومن ثم فصلها والتى تحتوى على كمية مضادات للفيروسات بحيث يتم حقنها فى شخص مريض.





خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" أن المستشفيات لا تمتلك كميات بلازما كبيرة لشفاء كافى المرضى وللتغلب على هذا يتم أخذ كميات كبيرة من البلازما ومن ثم حقنها للمرضى بالفيروس. وأوضحت أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة،





وأشارت، لوجود بروتوكلات علاج ثبت علميأ فاعليتها ونتائجها كبيرة وقد صرحت بها منظمة الصحة العالمية مؤخرأ خاصة ومنها أدوية الملاريا ، والخاصة بالتعامل مع الأعراض الجانبية ب فيروس كورونا .





وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي وفيات جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.



وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5000 حالة وفاة.





