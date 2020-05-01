AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طوق نجاة ينقذ مصابي فيروس كورونا.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، إن العلاج بالبلازما الخاصة بالمتعافين من فيروس كورونا، تتم عن طريق إصابة الشخص بالفيروس وتكوين جسمه مضادات للفيروسات وتعافى من  الفيروس  فنقوم بأخد البلازما الخاصة به من الدم، ومن ثم فصلها والتى تحتوى على كمية مضادات للفيروسات بحيث يتم حقنها فى شخص مريض. 

وأوضحت أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، خلال استضافتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" أن المستشفيات لا تمتلك كميات بلازما كبيرة لشفاء كافى المرضى  وللتغلب على هذا يتم أخذ كميات كبيرة من البلازما ومن ثم حقنها للمرضى بالفيروس.

وأشارت، لوجود بروتوكلات علاج ثبت علميأ فاعليتها  ونتائجها كبيرة وقد صرحت بها منظمة الصحة العالمية مؤخرأ خاصة ومنها أدوية الملاريا ، والخاصة بالتعامل مع الأعراض الجانبية ب فيروس كورونا .

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم تسجيل أي وفيات جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت بداية ظهور فيروس كورونا في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي كانت تحتل المركز الأول عالميا بأكثر من 82 ألف إصابة، حتى تجاوزتها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أصبح عدد المصابين فيها أكثر من 215 ألف مصاب وأكثر من 5000 حالة وفاة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى سارة.. الصين تتوصل لعلاج جديد لـ فيروس كورونا

أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه.. صور

تركيا تعلن أول تجربة علاج لـ فيروس كورونا

ارتفاع كبير في أعداد وفيات وإصابات فيروس كورونا بـ تركيا

نتائج مذهلة لاستخدام بلازما المتعافين فى علاج المصابين فيروس كورونا .. تفاصيل

دراسة تؤكد: التبرع بالدم علاج فعال لـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

عداد كورونا في مصر: 5895 حالة بالفيروس .. 406 وفيات

وسط أنباء عن وفاته..تايوان تكشف معلومات جديدة حول صحة زعيم كوريا الشمالية

بسبب 3 دنانير ..ضبط مصري قتل كويتيا أول يوم رمضان.. تفاصيل

بطل الدوري.. الزمالك عقبة وحيدة أمام تتويج الأهلي باللقب بسبب كورونا

تويوتا toyota تعلن تخفيضا كبيرا على أحد موديلات 2020 .. صور

وقف عرض مسلسل أم هارون فى الكويت بسبب اليهود.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اذهب للمستشفى حالا.. 5 أعراض خطيرة لـ فيروس كورونا

لا يستحب تناولها .. أضرار القهوة على مرضى السكر

شاهد .. تويوتا راف فور معدلة بواجهة لامبورجيني اوروس