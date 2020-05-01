AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السكك الحديدية تواصل أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:04 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
تواصل هيئة السكك الحديدية اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا.

استمرت هيئة السكة الحديد في عقد  ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته و تطهير و تعقيم القطارات والتطهير المستمر للمحطات .

تشدد الهيئة على استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور  للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.

كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

السكك الحديدية تواصل أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا.. فيديو وصور
السكك الحديدية تواصل أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا.. فيديو وصور
السكك الحديدية تواصل أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا.. فيديو وصور
السكك الحديدية تواصل أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا.. فيديو وصور
السكك الحديدية تواصل أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا.. فيديو وصور
السكك الحديدية تواصل أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا.. فيديو وصور
السكك الحديدية تواصل أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا.. فيديو وصور
السكك الحديدية تواصل أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا.. فيديو وصور
السكك الحديدية تواصل أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير النقل يكلف برفع تقارير يومية حول إجراءات التعقيم في المحطات والقطارات

النقل تستمر في عمليات تعقيم السكة الحديد ومترو الأنفاق وأتوبيسات السوبر جيت.. بث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.. وتطهير وتعقيم القطارات بعد كل رحلة.. فيديو

السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم والتطهير للقطارات

السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات لمواجهة كورونا.. صور

إجراءات وزارة النقل لمواجهة كورونا.. تعقيم القطارات الأبرز.. صور

السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

بعد ارتفاعه 15 قرشا.. هل يعاود الدولار رحلة الصعود أمام الجنيه

والد شهيد الدقهلية: "كلمنى قبل استشهاده وقالى خد بالك من نفسك ونفسي راحت منى"

بطائرة عسكرية.. وصول جثمان شهيدي بئر العبد إلى مطار سوهاج

المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

هو محمد رمضان قلبه في دراعه ؟ .. الجمهور يسخر من مسلسل البرنس

AdvertisementS

عودة الطيران وتأجيل امتحانات الثانوية ..الحكومة توضح 7 حقائق حول كورونا و تنفي 9 شائعات.. فيديوجراف

السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

بسبب 3 دنانير ..ضبط مصري قتل كويتيا أول يوم رمضان.. تفاصيل

بشرى سارة.. الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لـ كورونا بالخلايا الجذعية

بعد إصابته بـ كورونا..صحفي فرنسي: أمير قطر السابق بين الحياة والموت

الحكومة: إيقاف عقد القران بدءًا من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل غير صحيح

للمتعافين من كورونا.. دعوة للتبرع بـ 1.5 لتر دم لإنقاذ مصابي الفيروس

متى تعود الحياة لطبيعتها في مصر وترفع قيود فيروس كورونا؟.. الحكومة تجيب

المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

بعد جراحة فى القلب ..معارض كوري شمالي: كيم جونج أون توفي نهاية الأسبوع الماضي

وفاة الدكتور هشام الساكت وكيل طب قصر العيني بفيروس كورونا

بعد كشفها عن سر دخولها السجن .. عايدة رياض مطلوبة على جوجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. كل ما تود معرفته عن علاج الإيبولا رمديسفير.. وتطور إطلالات منة عرفة في عيد ميلادها

رسميا.. باسات 2020 volkswagen passat في مصر.. صور

بـ لون شعر جديد.. سولاف فواخرجي تستعرض جمالها على إنستجرام