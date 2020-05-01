السكك الحديدية تواصل أعمال التعقيم والتطهير لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

تواصل هيئة السكك الحديدية اتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا.
استمرت هيئة السكة الحديد في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته و تطهير و تعقيم القطارات والتطهير المستمر للمحطات .
تشدد الهيئة على استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.
كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.