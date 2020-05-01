بالكمامة والجوانتي.. محافظ البحيرة يشهد تشييع جثمان شهيد بئر العبد في عزبة قنديل.. صور

شهد اللواء موهشام آمنة - محافظ البحيرة يرافقه اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد والعميد محمد شرف - المستشار العسكري والعميد أ.ح ابراهيم محمود حمدي من قيادات الجيش الثانى الميدانى جنازة وتشييع جثمان البطل الشهيد جندي محمد عبد العزيز عبد الحليم الجوهري ابن عزبة قنديل بمنشأة راضى بمركز كوم حمادة لمثواه الأخير والذي استشهد أمس جراء إنفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بسيناء .





وقدم اللواء هشام آمنة، والحضور واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان، مؤكدًا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداء من أجل إستقرار الوطن وعدم النيل منه فلهم منا كل تحية ووفاء وعرفان لكل من فارقنا بجسده وترك لنا سيرة عطرة .





وأشار إلى أن مثل تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسيبقى الوطن آمنًا مطمئنًا، وسيذكر التاريخ من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، وستظل قواتنا المسلحة دائمًا الحصن والسند تحمي أمن الوطن، وسلامة أراضيه، وإستقراره، والدفاع عن أبنائه ضد أعداء الأوطان والأديان .





وأشار اللواء المحافظ أنه سيتم إهداء رحلة عمرة لوالدى الشهيد وكذا والدى الشهيد مجند احمد حامد ابن كفر الدوار وإطلاق اسميهما على أحد رموز مسقط رأسيهما تخليدا لذكراهم وبطولتهم.





واحتشد أهالي القرية ولفيف من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية بالمحافظة لتشييع جثمان الشهيد ملفوفًا بالعلم المصري لمثواه الأخير بمدافن قرية الطود وسط الهتافات المنددة بالإرهاب.