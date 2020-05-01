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محافظات

تطهير وتعقيم ميناء العين السخنة.. صور

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:56 م
تطهير وتعقيم ميناء
تطهير وتعقيم ميناء العين السخنة
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واصل مسئولو ميناء العين السخنة بمحافظة السويس تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهه تفشي فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة العاملين بالميناء.

وقامت إدارة شركة مواني دبي بتطهير وتعقيم كل مكان بالميناء، من الداخل والخارج والمباني الإدارية والأوناش والساحات بكامل مساحتها، وكل مكان يتم التعامل داخلة أو يتواجد به عمال.


وزعت إدارة مواني يوميا، مهمات السلامة علي العاملين بالشركة وبالميناء، ولكل من يقوم بالتواجد داخل ميناء العين السخنة.


وأكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، ان إجراءات السلامة والتعقينم والتطهير تتم داخل الميناء وكل الأماكن بالمحافظة، مؤكدا ان من الهام الحفاظ علي سلامة المواطنين.


وبالاضافة إلى إجراءات النظافة والصحة والسلامة الاعتيادية التي تطبقها موانئ دبي العالمية السخنة وفق أعلى المعايير العالمية، اتخذت حزمة إجراءات احترازية ووقائية إضافية، حيث قامت بتوعية موظفيها من خلال كتيبات وملصقات بكافة إجراءات الوقاية الشخصية والتباعد داخل بيئة العمل، مع توفير كافة أدوات الوقاية الشخصية (الكمامات، القفازات، المطهرات)، والقيام بعمليات التطهير المستمر للميناء بكافة مرافقها.


وكان  أجاي سينج - المدير التنفيذي لـموانئ دبي العالمية-السخنة: قال في بيان سابق،"إن موظفينا هم أغلى ما لدينا، ولذلك نلتزم بصرامة بإجراءات الصحة والسلامة لمنع انتشار كورونا، حسب الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية." 


وقامت الشركة بدعم جهود الحكومة المصرية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، من خلال تقديم كرتونة مواد غذائية لأكثر من ألف ومائتي أسرة، تضم أغذية أساسية لعائلات العمالة اليومية بمدينة السويس، كما ستواصل الشركة نشاطها المجتمعي السنوي في تقديم كرتونة رمضان للأسر المستحقة بمدينة السويس خلال شهر رمضان المبارك.


تطهير وتعقيم ميناء العين السخنة.. صور
تطهير وتعقيم ميناء العين السخنة.. صور
تطهير وتعقيم ميناء العين السخنة.. صور
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