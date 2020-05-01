الزراعة تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

تنسق الهيئة العامة للثروة السمكية، مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكافة الجهات المعنية لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة.

وقال الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أنه تم إزالة 230 حوض أسماك مخالف، وإزالة 960 متر غزل تحاويط و شارك في أعمال الإزالة عدد 71 حفارا.





وأضاف السيد أن أعمال التطهير وإزالة التعديات مازالت مستمرة بجزيرة العزبي (بالدقهلية) حيث تم إزالة الحوش بالكامل، ليصل إجمالي عدد الأحواض التي أزالتها 372 حوض وحوالي 1750 متر تحاويط.



