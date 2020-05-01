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أخبار البلد

الزراعة تواصل إزالة التعديات على بحيرة المنزلة

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
تنسق الهيئة العامة للثروة السمكية، مع  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكافة الجهات المعنية لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة.
 
وقال الدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية أنه تم إزالة 230 حوض أسماك مخالف، وإزالة 960 متر غزل تحاويط وشارك في أعمال الإزالة عدد 71 حفارا.

وأضاف السيد أن أعمال التطهير وإزالة التعديات مازالت مستمرة بجزيرة العزبي (بالدقهلية) حيث تم إزالة الحوش بالكامل، ليصل إجمالي عدد الأحواض التي أزالتها 372 حوض وحوالي 1750 متر تحاويط.

شارك في أعمال الإزالة الأجهزة الشرطية والمحلية بمحافظة  الدقهلية وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
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