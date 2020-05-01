شرطة موسكو تطارد مخالفا للحجر الصحي.. فيديو

عملية مطاردة من شرطة موسكو لمخالف نظام الحجر الصحي، حاول الفرار من عناصر الأمن بسيارته.





وطلب أفراد شرطة المرور من سائق سيارة من نوع "هيونداي سولاريس"، التوقف للتأكد من الوثائق، لكنه بادرهم بالفرار متجاهلا أوامر الشرطة.





وأدى ذلك إلى مطاردة اضطر الضباط خلالها إلى إطلاق الرصاص على عجلات سيارة المخالف، ما أتاح إيقافها وإلقاء القبض عليه.





وتبين أن سائق السيارة مهاجر من إحدى الدول المجاورة، وهو يعمل كسائق سيارة أجرة بشكل غير قانوني وفي مخالفة لإجراءات الحجر الصحي المفروضة لكبح تفشي كورونا.

أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها