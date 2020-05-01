أحمد زاهر يدافع عن محمد رمضان بقوة.. تفاصيل

دافع الفنان أحمد زاهر عن محمد رمضان بقوة بسبب المشاكل التي تلاحقه خلال الفترة الأخيرة.





وقال الفنان أحمد زاهر من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "mbc trending " : محمد رمضان شخص كويس جدا والتجربة اللي كانت مابنا كانت جميلة جدا ، وهو شخص محترم وانا استمتعت بالكواليس معاه .





وأضاف أحمد زاهر: أنا عاشرت محمد حوالي أربعة أشهر في التصوير وانا مشوفتش منه حاجة وحشة اطلاقا بل بالعكس هو شخص محترم جدا وبيحترم زملائه.





البرنس مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.