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محافظات

توفي بكورونا .. محافظ سوهاج ينعى مدير الإسعاف السابق

الجمعة 01/مايو/2020 - 05:31 م
مدير اسعاف سوهاج
مدير اسعاف سوهاج السابق
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صدى البلد
 نعى اللواء طارق الفقى محافظة سوهاج، الدكتور ممدوح السيد، مدير اسعاف سوهاج السابق الذى وافته المنية وفاضت روحه الى بارئها  إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.


كما تقدم  المحافظ  بخالص التعازي القلبية لأسرة الفقيد، سائلا المولى عز وجل  أن يلهم أهله وذوية والأسرة الطبية والعاملين بهيئة الإسعاف الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.


جدير بالذكر أن الدكتور عباس، خرج علي المعاش منذ شهر تقريبا، وأصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وتم نقله لمستشفي العزل في مدينة اسنا، وتوفي اثناء العلاج صباح اليوم.


وتستمر أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، بسوهاج وأماكن التجمعات، خلال الايام الماضية، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

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