مساعد رئيس المؤتمر تنعى شهداء القوات المسلحة فى بئر العبد









نعت دعاء عريبي مساعد رئيس حزب المؤتمر لشئون المرأة؛ شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، وتوجت بالدعاء إلى الله العلى القدير لسرعة الشفاء للمصابين.





وأكدت عريبي أن مثل تلك العمليات الإرهابية تؤكد أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة؛ وتزيد من قوة أبناء الشعب المصري في دحرهم والقضاء عليهم.





وأضافت أن جميع المصريين يقدرون ما يقوم به أبطال القوات المسلحة لحماية الوطن وصون مقدراته؛ والدفاع عن أبنائه وحفظ أمنهم وسلامتهم.





وقالت: «تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثني مؤسسات الدولة وأجهزتها عن أداء واجبها، كما أنها لن ترهب الشعب المصري»، مؤكدة أن الإرهاب لن يستطيع هزيمة مصر.





وتابعت إن تلك الأعمال الإرهابية تأتي بسبب شعور الجماعات الإرهابية بأن مصر تنهض وتتقدم في جميع المجالات.