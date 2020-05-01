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منوعات

٦ أسابيع للتأكد من فعلية لقاح فيروس كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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احمد شريف

يمكن للعلماء الذين يعملون على لقاح مضاد للفيروس التاجي أن يعرفوا في غضون ستة أسابيع ما إذا كان من المحتمل أن يكون جاهزا بعد أم لا.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قال السير جون بيل ، أستاذ الطب في جامعة أكسفورد ، إن "مئات" الأشخاص قد حققوا باللقاح المحتمل الآن  في أول تجربة بريطانية للعثور على لقاح مضاد لفيروس كورونا.


 وقال أستاذ الطب لبرنامج راديو بي بي سي 4 اليوم إنه يأمل في ظهور "إشارة ما" حول ما إذا كان يمكن أن يظهر نتائج اللقاح  بحلول منتصف يونيو.


 انضم فريق في جامعة أكسفورد، من بين المتنافسين في السباق للعثور على لقاح ، إلى شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca في محاولة لإنتاجه بكميات كبيرة إذا نجح لقاحهم.

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