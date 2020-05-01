دراسات الشرق الأوسط يطالب ألمانيا بمواجهة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان

رحب الدكتور عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، بقرار الحكومة الألمانية، حظر نشاطات حزب الله الشيعي اللبناني على أراضيها.





وقال الدكتور عبد الرحيم علي، في بيان صحفي: إن مركز دراسات الشرق الأوسط، طالما نادي بحظر المنظمات الإرهابية، نظرا لخطورتها علي ألمانيا بشكل خاص وعلي أوروبا والعالم بشكل عام، وذلك من خلال الندوات والدراسات واللقاءات مع الساسة والشخصيات الغربية المعنية، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب علي المستوي المحلي والدولي.





وطالب المركز، ألمانيا والمجتمع الدولي، بضرورة اتخاذ موقف مماثل مع باقي التنظيمات الإرهابية، وعلي رأسها جماعة الإخوان، لحفظ الأمن والسلام الدوليين، وحماية العالم من خطر الإرهاب .





كان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أكد قبل ساعات، حظر حزب الله اللبناني، من العمل في البلاد، ونتيجة للقرار داهمت الشرطة 4 مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن يعتقد أن لها صلات بحزب الله.



