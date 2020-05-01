كورونا أنقذتني .. مايا دياب تؤكد فبركة برنامج رامز مجنون رسمي.. فيديو

حلت الفنانة مايا دياب ، ضيفة برنامج "ساعة وحدة" مع الإعلامي اللبناني علي نجم، الذي يبث مباشرة عبر "اليوتيوب" و"إنستجرام".





أكدت مايا دياب، أنها كانت سوف تكون إحدى ضيوف برنامج " رامز مجنون رسمي " وإنها كانت تعلم منذ البداية إنه برنامج مقالب لرامز، ولكنها لا تعرف طبيعة المقلب.





وقالت مايا دياب :" كنت راح أكون واحدة من الضيوف وتصويري كان يوم الاتنين.. وفي لبنان كانوا هيقفلوا المطار يوم التلات فكنت خايفة اروح اتحجر في دبي .. وانا واخدة الإجراءات الوقائية في المنزل وخايفة على بنتي وعيلتي وأمي وخايفة أرجع لبنان اتحجر 14 يوم".





وتابعت قائلة :" كنت عارفة انه برنامج رامز أكيد .. بس ما كنت عارفة نوع المقلب".



