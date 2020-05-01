والدة الشهيد أحمد حامد تقبل رأسه قبل دفنه.. شاهد

عرضت قناة تن، مقطع فيديو للحظات توديع والدة البطل الشهيد جندي أحمد حامد محمد عبد النبى لجثمانه قبل دفنه.





وقامت والدة الشهيد بتقبيل رأسه وسط حالة من البكاء وهتافات " لا اله إلا الله الشهيد حبيب الله".





يشار إلى أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قال إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.





والقوات المسلحة إذ تؤكد على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره







