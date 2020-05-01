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أخبار البلد

نقابة الفلاحين تحذر: غلق أسواق الماشية يضر الثروة الحيوانية

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:41 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن التكيف مع وباء كورونا بات أمرا ملحا فلا يمكن استمرار غلق أسواق المواشي في ظل احتمالية طول فترة تفشي كورونا، حيث أن غلق الأسواق يضر صغار مربي الثروة الحيوانية ضررا بالغا حيث يعتبرون السوق بمثابة محكمة لتحديد أسعار المواشي.

وأوضح " أبوصدام" أنه يتجمع أهل الخبره من المربين والتجار ليحددوا سعر الماشية التي لا تباع بالوزن كالماشية المعدة للتربية  أو الماشيةا لحلوب ويشكل صغار مربي الماشية 80% من منتجي الثروة الحيوانية بمصر. 

وأضاف أبو صدام، أن عودة الأسواق ضرورة ملحة لاستمرار قطاع الثروة الحيوانية.

وناشد نقيب الفلاحين، الدولة بوضع الحلول المناسبة لفتح الأسواق في ظل انتشار وباء كورونا بوضع الضوابط لكي تتم فتح الأسواق مع أخذ الحيطة والحذر لمنع انتشار الوباء.

واقترح تشكيل لجنه امنيه وصحيه تتمركز  أمام كل سوق تحمل المعدات والآلات اللازمة للكشف عن الراغبين في دخول الأسواق مع تنظيم الأسواق بأوضاع تمنع انتشار الفيروس  وتطهير السوق وتوفير الكمامات والجونتيات والمطهرات في مداخل الأسواق وإلزام الراغبين بالدخول بارتدائها واتباع التعليمات اللازمة.

وأشار عبدالرحمن إلي أن معظم الفلاحين يربون الماشية داخل حظيرة بمنازلهم  ويجدون صعوبة كبيرة حاليا في تسويق ماشيتهم  وإمكانية تسعيرها بدون الأسواق.

ونوه بضرورة تيسير كافة العقبات أمام هؤلاء المنتجين لمساعدتم على مواصلة الإنتاج وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لحماية المواشي من الأمراض ومنح المربين القروض المطلوبه للتوسع في تربية الماشيه مع تسهيل إجراءات انشاء الحظائر وتوفير الاعلاف باسعار مناسبه مع السلالات عالية الانتاج للراغبين وتشجيع المربين لعمليات احلال السلالات المحليه ضعيفة الانتاج بالسلالات عالية الانتاجيه.
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