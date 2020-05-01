بدء أخذ عينات دم من متاعفي كورونا لحقن المصابين بـ البلازما.. فيديو

قال الدكتور أمجد حداد رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن بلازما المتعافين من كورونا، لها فاعلية في علاج المصابن، موضحا أنه يتم أخذ أكياس دم منهم وأستخدمها في علاج المصابين بالفيروس.





وأضاف الدكتور أمجد حداد خلال حواره لـ فضائية أكسترا نيوز ، أن بلازما المتعافيين تحتوي علي أجسام مضادة لفيروس كورونا.





وأشار رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إلي أنه تم أخذ أكياس دم من بعض المتعافين، وإجراء فصل للبلازما المضادة للفيروس، والتأكد من سلامتها قبل حقن أي مصاب بها ,





وأوضح حداد أن بعد أخذ أكياس الدم من المتعافي، يتم فصلها إلي كرات دم حمراء وبيضاء، وقبل الحقن تم التاكد أن الشخص المتعافي الذي أخذ منه الدم غير مصاب بأية فيروس أو مرض.





وتابع: التجربة أثبت نجاح جيد في الكثير من الدول ، وسوف تحقق النتائج المرجوه منها قريبا في مصر .