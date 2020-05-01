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أخبار العالم

لمدة أسبوعين.. الهند تمدد الإغلاق العام بسبب كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:29 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن السلطات الهندية إعلانها تمديد الإغلاق العام لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لديها إلى 1147، والإصابات إلى 35043.



ويخشى الخبراء كارثة صحية في ثاني أكثر دولة اكتظاظا بالسكان في العالم مع نظام صحي متداع والعديد من مدن الصفيح.

وطرح الخبراء على وجه الخصوص فرض قيود صارمة على المستوى الوطني اعتبارا من 25 مارس فيما كانت البلاد لا تسجل سوى 600 حالة وعشر وفيات.

ووجه وقف النشاط هذا ضربة رهيبة للاكثر فقرا من الهنود وملايين العمال المياومين الذين باتوا فجأة بدون أي مدخول واضطروا للعودة سيرا إلى قراهم، وقطعوا في بعض الأحيان مئات الكيلومترات.
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