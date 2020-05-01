رئيس الوزراء اللبناني يوقع طلب مساعدة صندوق النقد الدولي

وقع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، ووزير المالية غازى وزنى، على طلب لمساعدة من صندوق النقد الدولي.





وكان دياب أعلن خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن لبنان سيطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي بطلب برنامج اقتصادي.





وأكد دياب أن مجلس الوزراء صوت بالإجماع على الخطة الاقتصادية، مؤكدا أن بهذه الخطة يمكن بناء مستقبل البلاد.





ولفت إلى أن الخطة الاقتصادية تنطلق من ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها.





وأوضح رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن البلاد تسير في الطريق الصحيح لتجاوز الأزمة المالية بعد إقرار الخطة الاقتصادية.



