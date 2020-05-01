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أخبار العالم

رئيس الوزراء اللبناني يوقع طلب مساعدة صندوق النقد الدولي

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:27 م
رئيس الوزراء البناني
رئيس الوزراء البناني يوقع طلب مساعدة صندوق النقد الدولي
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شيماء مصطفى
وقع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، ووزير المالية غازى وزنى، على طلب لمساعدة من صندوق النقد الدولي.

وكان دياب أعلن خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، أن لبنان سيطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي بطلب برنامج اقتصادي.

وأكد دياب أن مجلس الوزراء صوت بالإجماع على الخطة الاقتصادية، مؤكدا أن بهذه الخطة يمكن بناء مستقبل البلاد.

ولفت إلى أن الخطة الاقتصادية تنطلق من ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها.

وأوضح رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، أن البلاد تسير في الطريق الصحيح لتجاوز الأزمة المالية بعد إقرار الخطة الاقتصادية.

وأضاف أن الحكومة اللبنانية تمتلك لأول مرة في تاريخها خطة اقتصادية متكاملة، لافتا إلى أنها تستمر في عملها لتنفيذ برنامجها الوزاري.
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