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الجمعة 01 مايو 2020 - 54 : 07 م
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بين الناس
مكرررررانهاء أعمال الإصلاح لخط مياه بمدينة فايد ... شاهد
الجمعة 01/مايو/2020 - 07:28 م
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مريم عزت
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الكلمات المفتاحية
مدينة فايد
انهاء اعمال التصليح
اللواء عبد الحميد عصمت
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