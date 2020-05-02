العراق يواجه صعوبات فى خفض إنتاج النفط مليون برميل يوميا





ورفضت حتى الآن الدعوات للخفض، مما دفع مسؤولين عراقيين لمراجعة خيارات مثل الطلب من الشركات أن تقوم بتبكير أعمال صيانة للحقول.



وقال مسئول كبير بشركة نفط البصرة يشارك في المفاوضات "المحادثات مع الشركات الأجنبية ما زالت مستمرة ونسعى للتوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج بدون أن تترتب أعباء مالية على العراق".



وقال المسؤول الكبير إن المحادثات تركز على كمية الخام التي يتعين على كل شركة خفضها والجدول الزمني.

قالت مصادر لرويترز إن العراق سيواجه صعوبات لخفض إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يوميا أو 23 بالمئة اعتبارا من مايو في إطار اتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين، وإن بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية بشأن أماكن التخفيضات.وتنتج شركات نفط كبرى مثل بي.بي وإكسون موبيل وإيني نصيب الأسد من الإنتاج العراقي.