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برلمان

مؤشر جيد.. صحة البرلمان: 4 مراحل لعلاج فيروس كورونا بـ بلازما المتعافين

السبت 02/مايو/2020 - 12:59 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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أحمد أيمن
قال النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التأكد من صلاحية أو فاعلية الدواء في أداء دوره للشفاء من أي مرض تقوم على 4 مراحل كالآتي: التجارب المعملية، التجارب على الحيوانات، التجارب على المتطوعين، وأخيرا التجارب السريرية، مشيرا إلى أن الأدوية التي تم طرحها لعلاج فيروس كورونا كعقار الملاريا والعقار الياباني مرت بهذه التجارب مسبقا لكن لعلاج أمراض آخرى. 

وأكد شهاب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إعلان تجربة الحقن بالبلازما مؤشر جيد للقضاء على كورونا في مصر، خاصة في ظل عدم وجود عقار حتى الآن يقضي على المرض بنسبة 100%، موضحا أنه عقب انتهاء هذه الأبحاث والتجارب سيتم التأكد من فاعلية العقار المناسب وإتاحته للمرضى.
 
وطالب وكيل لجنة الصحة، بضرورة تشجع البحث العلمي في مصر ودعمه لمواجهة الأزمة، مشيرا أن البحث لا يزال في مراحله الأولى، كما أن الدواء يأخذ المزيد من الوقت حتى تتضح فاعليته وتظهر آثاره، خاصة وإذا كان المرض المستهدف جديد ولم يظهر من قبل، كما هو الحال لفيروس كورونا المستجد.  

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، ياتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.
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