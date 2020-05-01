بالكمامة والجوانتي .. محافظ بني سويف يزور أسرة شهيد الواجب ويقدم العزاء

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أداء واجب العزاء لأسرة المجند الشهيد محمود عادل أحمد هاشم ، وذلك بقريته الحكامنة التابعة لمجلس قروي بليفيا ،والذي استشهد مساء الخميس، جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد فى شمال سيناء.





رافق المحافظ خلال أداء واجب العزاء كل من :اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والمقدم عمرو محمد نائب المستشار العسكري للمحافظة،وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.





وأعرب محافظ بني سويف عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهداء الذي ضحى بأغلى مايملك من أجل أمن وأمان الوطن والمواطن، سائلا أن يتغمده الله هو وسائر الشهداء برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم نعمة الصبر والسلوان.









وأكد محافظ بني سويف لأسرة الشهيد على عظم ماقام به ابن مصر البار من تضحية لا تقدر بثمن ، وأن ابنهم سيظل بطلا من أبطال مصر الخالدين ، الذين قدموا الغالي والنفيث من أجل وطنهم ، ومؤكدا لهم أنه ترك خلفه أبطالا آخرين بقواتنا المسلحة لن يرتاح لهم بالا إلا بعد أن يأخذوا بحقه وحق الوطن من الفئة الضالة "الارهاب الأسود الغاشم "ويقتلعوا هذه النبتة الخبيثة التي تحاول أن تخرب وتزعزع أمننا واستقرارنا.





وقال المحافظ لأسرة الشهيد بأن الدولة حكومة وشعبا يقدرون تضحيات الشهداء التى لن تضيع سدى، مشيرا إلى تكليفات القيادة السياسية بأن نكون معكم وقريبين منكم ، مؤكدا على أن مكتبه دائما مفتوح لهم في أي وقت ، وأنه قرر أن يطلق اسم الشهيد البطل على مدرسة من مدارس القرية تخليدا لذكراه ، ولكي يكون قدوة لغيره من الشباب ومثال يُحتذى به في التضحية والانتماء.



