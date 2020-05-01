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توك شو

تريزيجيه: هناك أشخاص وقفوا أمام تحقيق حلمي

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:28 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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البهي عمرو

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر واستون فيلا، عن حلمه فى الصغر، وقال إنه كان مثل أى شاب يحلم بأن ينجح ويكون لاعب كرة كبيرا".  


وأضاف محمود  تريزيجيه، خلال مداخلة بـ برنامج " حلو بس" المذاع على قناة دى إم سي، تقديم أحمد يونس و زيتون، أنه حقق حلم وأصبح لاعب كرة كبيرا.


وأشار محمود حسن تريزيجيه، إلى أن هناك أشخاصا كثيرين وقفوا أمام حلمه فى الصغر ولكن كلامهم كان دافعًا للاستمرار والدفع لـ الأمام.


ولفت محمود حسن تريزيجيه إلى أن أى شخص موهوب يجد أشخاص كارهه له ولكن الشخص الموهوب عليه أن يتمسك بحلمه.


وأوضح محمود حسن تريزيجيه، أن كل طفل عليه أن يكون له حلم ويدافع عنه.

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