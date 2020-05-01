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منوعات

مراجعة طبية جديدة تكشف فشل دواء الملاريا في علاج مرضى كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

تشير مراجعة جديدة إلى أن هيدروكسي كلوروكين دواء الملاريا الذي وصفه ترامب بأنه غير فعال لعلاج فيروس كورونا التاجي، حيث يضعف قدرة أجهزة المناعة لدى المرضى على محاربة العدوى.


قام علماء هارفارد بتحليل مجموعة واسعة من التجارب السريرية وكذلك التقارير القصصية من مختلف الأطباء التي تشير إلى أن الدواء يمكن أن يساعد مريض الفيروس التاجي، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.


بينما وثقت الأبحاث المبكرة الإشارات الواعدة إلى حد ما بأن الدواء منع الفيروس من العمل في طريقه إلى الخلايا البشرية في الدراسات المعملية، وجدت مراجعة هارفارد أن العديد من التجارب السريرية كانت ضعيفة.


يأتي ذلك بعد أسبوع من اكتشاف النتائج الأولية لتجربة نيويورك لـ هيدروكسي كلوروكين أن الدواء فشل حتى الآن في تحسين فرص البقاء على قيد الحياة لأول 600 مريض تم علاجهم.


تلقي مراجعة هارفارد المزيد من الشكوك حول الدراسات التي ولدت مثل هذه الإثارة المبكرة على هيدروكسي كلوروكوين ، لكنها تحتفظ بإمكانية أن يساعد الدواء ، مع الدراسة الدقيقة والتوقيت المناسب ، بعض المرضى.


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