الغزولي: الأعمال الإرهابية البائسة لن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة

قال إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، عضو المكتب السياسي للحزب، إن الأعمال الإرهابية البائسة اليائسة لن تفت في عضد رجال قواتنا المسلحة الباسلة، ورجال شرطتنا الوطنية، الذين أقسموا أن يفتدوا الوطن بأرواحهم ويطهرون أرضه المقدسة بدمائهم الزكية الطاهرة.





وأدان الغزولي فى تصريحات له، الحادث الارهابي الجبان الذي استهدف مدرعة لقواتنا المسلحة ببئر العبد بشمال سيناء بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٢٠، مشيدا بجهود رجال القوات المسلحة المصرية والشرطة والتي تستهدف تطهير البلاد من براثن العصابات الضالة المفسدة في الأرض المهلكة للحرث والنسل، والله لا يصلح عمل المفسدين.





وشدد على أن هؤلاء الشرذمة من معتادي الإجرام لا يستطعون المواجهة المباشرة بال أن جرائمهم دائما تعتمد على الخسة والنذالة، مؤكدا علي أن الشعب المصري دائما وأبدا متوحد خلف قيادته، ويقف خلف قواته المسلحة الباسلة وشرطته العظيمة مؤيدا وداعما بكل اشكال الدعم في هذه الحرب التي تخوضها الدولة المصرية على كافة المحاور والاصعدة مستنده في ذلك إلي شعبا أبيا لن يرضخ او يستجيب لمثل هذه العمليات البائسة الفاشلة .





واختتم حديثه بالتأكيد أن شهداء رجال قواتنا المسلحة الباسلة، وهبوا أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الوطن المقدس على أيدي حفنة ممن يتدثرون بعباءة الإسلام والإسلام منهم براء. وليس أدل على خستهم وغدرهم أكثر من قيامهم بهذه الأعمال القذرة، منوها بأن معركة الوعي والإدراك هي الفيصل في دحر خفافيش الظلام وحماية الوطن والحفاظ عليه.





ودعا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء الأبرار بواسع رحمته وفسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على الجرحى الأبطال بالشفاء العاجل.