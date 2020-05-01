الأوقاف تمنح الأئمة دورات تدريبية لمواجهة الفكر المتطرف.. فيديو

تقدم أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، بخالص العزاء لأسر شهداء الأمس، والذين راحوا ضحية الحادث الأرهابي في مدينة بئر العبد.





واستنكر أيمن أبو عمر ، هذا العمل الإرهابي والذي لا يمت للإسلام بصلة، ولا يتماشى مع شهر رمضان الكريم.





وأوضح وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أن من أعظم النقم استباحة الدماء، والتي لا تمتلك أي ذنب، سوى الدفاع عن أرضها ومقدراتها.





وأكد أبو عمر أن وزارة الأوقاف تعمل جاهدة لمواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة التي امتدت لعشرات السنين.





ولفت إلى أن مواجهة الأفكار المتطرفة ، تتم عن طريق تأهيل المشايخ تأهيل صحيحا ، ومن خلال الكثير من الدورات التدريبية.