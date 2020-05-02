انخفاض مبيعات السيارات باليابان نحو 30% فى أبريل مع تضرر الطلب من كورونا

أظهرت بيانات للقطاع أن مبيعات السيارات اليابانية انخفضت 28.6% في أبريل مقارنة مع نفس الفترة قبل عام





إذ انخفضت مشتريات السيارات بعد إعلان حالة الطوارئ فى وقت سابق من نفس الشهر.





والبيانات أحدث مؤشر لإظهار الأثر المتزايد لفيروس كورونا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم





وأظهرت بيانات من اتحاد تجار السيارات الياباني واتحاد يمثل تجار السيارات الصغيرة التي يطلق عليها "كي" أن إجمالي المبيعات بلغ 270 ألفا و393 سيارة الشهر الماضي.