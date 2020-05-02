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اقتصاد

انخفاض مبيعات السيارات باليابان نحو 30% فى أبريل مع تضرر الطلب من كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 04:00 ص
صدى البلد
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وكالات
أظهرت بيانات للقطاع  أن مبيعات السيارات اليابانية انخفضت 28.6% في أبريل مقارنة مع نفس الفترة قبل عام

إذ انخفضت مشتريات السيارات بعد إعلان حالة الطوارئ فى وقت سابق من نفس الشهر.

والبيانات أحدث مؤشر لإظهار الأثر المتزايد لفيروس كورونا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم

وأظهرت بيانات من اتحاد تجار السيارات الياباني واتحاد يمثل تجار السيارات الصغيرة التي يطلق عليها "كي" أن إجمالي المبيعات بلغ 270 ألفا و393 سيارة الشهر الماضي.
 
يأتي ذلك مقارنة مع مبيعات 378 ألفا و687 سيارة في نفس الفترة قبل عام، ومعظم السيارات المبيعة في اليابان تُصنع محليا.
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