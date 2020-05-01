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لحظة تشييع جثمان الشهيد علاء سمير ابن المنيا.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:15 م
لحظة تشييع جثمان
لحظة تشييع جثمان الشهيد علاء سمير
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البهي عمرو

شيعت اليوم جثمان الشهيد المجند علاء عماد سمير ابن محافظة المنيا.


عرضت قناة تن مقطع فيديو لـ لحظة تجمع العشرات من أهالى القرية لتشيع الجثمان، وسط هتافات" لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.

يشار إلى أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قال إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 


وقال "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"،  إن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.


والقوات المسلحة إذ تؤكد على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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