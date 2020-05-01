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أخبار البلد

السياحة العالمية: لا وقت لنضيعه.. ساعات العمل المفقودة تدمر الحياة

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:39 م
زوراب بولوليكاشفيليالأمين
زوراب بولوليكاشفيليالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية
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محمد الاسكندرانى
قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي، إنه لا وقت لكي نضيعه، فساعات العمل المفقودة تدمر نواحي الحياة، السياحة بالنسبة لملايين الناس حول العالم أكثر بكثير من مجرد نشاط ترفيهي.

وأكد الامين العام فى رسالة له أن صناعة السياحة تمنحهم الفرصة لكسب الرزق و تمنحهم الفرصة ليس فقط لكسب الأجر، ولكن لكسب الكرامة والمساواة، لافتا إلى أن وظائف السياحة تساعد في تمكين البشر وتوفير فرصة لهم للحصول على حصة في مجتمعاتهم - والتي تكون في كثير من الأحيان للمرة الأولى.

وأشار الامين العام الى أن منظمة العمل الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة زميلة لمنظمة السياحة العالمية، دقت ناقوس الخطر بأنه من الممكن أن يتأثر حوالي 1,6 مليار شخص حول العالم بفقدان ساعات العمل كنتيجة مباشرة لوباء كورونا COVID-19

وأوضح أن من بين هؤلاء، الأعضاء الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا والذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي الذين ساهم الكثير منهم فيما جعل السياحة في مثل تلك القوة من أجل الخير ولفترة طويلة - تقاسموا منازلهم معنا، وقدموا الخدمات للسائحين ورحبوا بهم.

ولفت إلى أننا مدينون لكل هؤلاء، ونضمن لهم اتخاذ إجراءات قوية وفي الوقت المناسب لحماية السياحة وحماية سبل العيش، وعلى خلفية الكلمات الإيجابية، رأينا مؤخرًا مؤشرات جيدة على استعداد الحكومات للعمل فخلال الأسبوع الماضي، قمنا بمخاطبة وزراء السياحة في دول مجموعة العشرين G20 وحثثناهم على ضرورة اتخاذ إجراءات كما خاطبنا وزراء من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي لوضع جدول الأعمال.

وأكد أن منظمة السياحة العالمية تقف إلى جانب مفوض الاتحاد الأوروبي بريتون في دعوته لتوجيه 25% من جميع أموال الطوارئ لمساعدة السياحة.

واعترافًا بتاريخها الطويل في ريادة تعافي وانتعاش السياحة، تتشرف منظمة السياحة العالمية بالاعتماد على دعم الملك فيليب السادس Felipe VI ملك إسبانيا كونها مقر منظمة السياحة العالمية، والتي تعد أيضًا وجهة سياحية رائدة وبرهنت على أنها مثال لكيفية تنمية السياحة بشكل مستدام ومسؤول لصالح الكثيرين.

واختتم إن مثل هذا الدعم عالي المستوى، سواء داخل الحكومات الوطنية أو المنظمات الدولية، سوف يسير إلى الأمام بشكل حيوي. وكما تظهر بيانات منظمة العمل الدولية ساعات العمل الضائعة تتحتم أهمية التصرف بشكل سريع. فكلما تأخرنا في الإصلاح المالي والتنظيمي المطلوب للسياحة، ازدادت التأثر السلبي لسبل العيش للناس وأصبحت في خطر أكبر.


السياحة العالمية: لا وقت لنضيعه.. ساعات العمل المفقودة تدمر الحياة
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