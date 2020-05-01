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فن

نور تكشف أسباب ميلها لعرض أعمالها في موسم رمضان

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:05 م
نور
نور
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محمد نحلة
قالت الفنانة نور في تصريحات لـ "صدى البلد"، إنها تميل لعرض أعمالها الدرامية في موسم رمضان، مضيفة أن نسبة المشاهدة تكون مرتفعة جدًا في موسم رمضان، ولكن هذا ليس شرطًا فأحيانا يحقق العمل نجاحًا يفوق ما كان سيحققه في رمضان وجودة العمل هى المتحكم.

وتشارك نور في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "البرنس" ويعرض يوميًا على قناة "dmc" فى تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء، ويعاد مرة أخرى فى تمام الساعة الثانية صباحًا.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر وعبد العزيز مخيون ودنيا عبد العزيز ونجلاء بدر وروجينا، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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