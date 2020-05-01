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أقارب الشهيد أحمد علي محمد: كان يحمل هم بيته بالكامل.. فيديو

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:06 م
الشهيد أحمد على
الشهيد أحمد على محمد
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محمود محسن
قال عدد من أسر الشهيد أحمد على محمد والذي استشهد بحادث بئر العبد: "حسبنا الله ونعم الوكيل في الإرهابيين اللي حرمونا من ولادنا". 

وقال صديق الشهيد خلال تصريحات لفضائية "ten" إنه كان رجلا فقيرا، وكان راجل البيت، وكان يحمل هم بيته بالكامل ، واخواته كلهم صغيرين، طوب الأرض كان بيحبه".

يشار إلى أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قال إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء. 

وأضاف "الرفاعي" في بيان له عبر صفحته على "فيسبوك"، أن الانفجار نتج عنه استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، والقوات المسلحة إذ تؤكد على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

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