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مرأة

10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:20 م
تنسيق المطبخ
تنسيق المطبخ
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رشا عوني
عادة ما تهتم كل النساء بـ المطبخ باعتباره أكثر مكان نقضي به أوقاتًا بالمنزل، فكلما كان مرتبًا ومبهجًا كلما شجع المرأة على الوقوف فيه فترات أطول، لكن ازدحام المطبخ بالكثير من التفاصيل قد يجعلك تنفرين منه نتيجة سوء تنظيم وتنسيق المطبخ

حتى إذا كان المطبخ صغيرًا، فيمكنك تنسيقه بشكل مرتب ومنظم ليبدو أنيق دون ازدحام، فعليكي أولًا التخلص من كل الأغراض التي لا تستخدمينها، والاكتفاء بمجموعة الأغراض المستخدمة يوميًا فقط، وتخلصي من التالف والقديم فورًا.

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يمكنك الاستعانة بمكتبة صغيرة في المطبخ تضعين بها بعض الأغراض مثل الفناجين و الأطباق، والزهور الهامة في تنسيق شكل المطبخ، فهذه الفكرة تمنح مطبخ شكلًا مختلفًا بعيدأ عن الأغراض المتعددة . 

استخدمي القطع الخاصة بترتيب الثلاجة لتكون منسقة من الداخل بدلًا من وضع كل الأغراض معًا في الثلاجة، فيفضل تنسيقها باستخدام القطع الخاصة بالثلاجة للحفاظ على الطعام . 

استخدمي ايضا منسق الملاعق والشوك الذي يوضع في الأدراج بدلًا من القاء الملاعق فوق بعضها أو وضعها في " مطبقية " على المطبخ . 

لا تغفلي ترتيب المنطقة تحت الحوض، ورتبيها جيدا واستغليها لوضع سلة القمامة وأدوات التنظيف حتى لا تأخذ حيزًا من مطبخك . 

احرصي على إعداد الجزء الخاص في المطبخ بوضع الخزين، وهو صحية جديدة في أشكال المطابخ حيث يحتوي المطبخ على جزء مخصص لوضع أكياس الارز والمكرونة والسمن والزيت وكل أغراضك .
10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور
10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور
10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور
10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور
10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور
10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور
10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور
10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور
10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور
10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور
10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور
10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور
10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور
10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور
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