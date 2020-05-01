غسل سيارة مرسيدس 280 SL لأول مرة منذ 37 عامًا.. فيديو

إذا كنت تعتقد أن سيارتك متسخة بعد تركها في المطر لمدة أسبوع أو أسبوعين، ففكر مرة أخرى. حيث أن هذه النسخة من مرسيدس 280 SL لم يتم غسلها لمدة طويلة جدًا.

عملت مرسيدس بنز المعنية كسيارة استخدام يومي لمالكها لمدة لا تقل عن عقد من الزمن، لكنها تقاعدت في مرآب صغير في عام 1982 حيث تم تخزينها منذ ذلك الحين كما يمكنك أن تتخيل.

فإن تخزين سيارة في مرآب قذر وضيق لمدة 37 عامًا دون لمسها ليس فكرة جيدة بشكل خاص، وعندما أخرجها كوسيلا وفريقه، كانوا في حالة جيدة.

بعد أن أمضت ما يقرب من أربعة عقود مغلقة، كانت مرسيدس مغطاة بطبقة سميكة من الغبار. والأسوأ من ذلك هو حقيقة وجود الكثير من العفن عبر السطح الخارجي وقررت عائلة من الفئران بناء منزل بالداخل، مما يعني أنه كان مغطى بروث الفئران.

بعد غسل الجزء الخارجي بالكامل أثناء تنظيف الجزء الداخلي أيضًا، بدأ فريق AMMO NYC في تلميع الطلاء الأحمر وإعادته إلى مجده السابق.