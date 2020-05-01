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أخبار البلد

عيدهم في زمن كورونا.. مبادرة السيسي لعمال اليومية طاقة نور

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:04 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هيثم سعد الدين
يحتفل ملآيين العمال فى مصر، والكثير من دول العالم، اليوم الجمعة، بعيد العمال، الذى يأتي كل عام فى الأول من مايو، هذا اليوم أصبح بمرور الزمن رمزا لنضال الطبقة العاملة من أجل حقوقها، ويعود عيد العمال فى أصله لعام 1869، حيث شكل عمال قطاع الملابس فى فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل"، هذه المنظمة عملت كتنظيم نقابى يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، واتخذ هذا التنظيم من 1 مايو يوما لتجديد المطالبة بحقوق العمال.

واليوم يمر  56 عامًا على احتفال مصر رسميًا بعيد العمال ، وخلال هذه السنوات تعددت مظاهر احتفال الرؤساء به ، وكان لكل منهم بداية من الرئيس جمال عبدالناصر وصولًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى طقوسه الخاصة وتنوعت أماكن الاحتفال به.

وقد يكون هذا العام مختلفًا عما سبقه في عقود مضت، حيث يأتي في ظروف صحية واجتماعية واقتصادية صعبة لم نعهدها من قبل، فقد أصابت جائحة "كورونا" أوطاننا والعالم بأسره، وشكلت تحديًا خطيرًا للعالم أجمع، فقد أجبر تفشي مرض كورونا ملايين الشركات في أنحاء العالم على الإغلاق المؤقت، وتوقيف عجلة الإنتاج في كثير من القطاعات وهذا ما أثر وسيؤثر  بشكل مباشر على الطبقة العاملة الكادحة مما يزيد من معدلات البطالة والفقر عالميًا.

لقد كانت الدولة مصر سباقة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية علي المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وعدم المساس بعمال القطاع الخاص في تلك الظروف التي يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما حافظة الدولة علي وسائل الإنتاج بجهود أصحاب الأعمال وحرصهم على توفير بيئة عمل آمنة للعاملين في مختلف مواقع العمل، وفي نفس الوقت قامت وزارة القوي العاملة ومديريتها علي مستوي 27 محافظة بواسطة مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية  بالتفتيش علي الشركات والمصانع للوقوف علي هذه الإجراءات حفاظا على العمالة من الإصابة بفيروس كورونا .

وكانت الدولة حريصة علي عمالها في كل مواقع العمل والإنتاج، فضلا عن من تضرروا من توقف عملهم ، وكانت المبادرة الرئاسية لعمال اليومية الذين يطلق عليهم العمالة غير المنتظمة ، بصرف 500 جنيه لمدة 3 أشهر للمتضررين في فيروس كورونا بمناسبة طاقة نور لهم ، حيث بدأ صرف الدفعة الأولى خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الماضي، وتم استكمال مرحلة الصرف  اعتبارا من يوم الأحد 26  حتي 30 من نفس الشهر ويستكمل من 11 مايو إلي 14 من نفس الشهر ، شرط أن  يصل لكل مستحق رسالة نصية من 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف.
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