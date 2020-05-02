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برلمان

العسال: العملية الخسيسة في سيناء تزيد إصرارنا على مطاردة الإرهاب

السبت 02/مايو/2020 - 02:00 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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أحمد أيمن
أكد المستشار محمود العسال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على رفضه للعملية الإرهابية الجبانة التي نفذها مأجورون خونة ضد الجنود الأبطال في سيناء، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة 10 أفراد فى انفجار عبوة بشمال سيناء، جنوب مدينة بئر العبد، قائلا إنها لن تثني مصر عن مطاردة الإرهاب الأسود والعملاء الذين يعملون لحسابه.

وأكد العسال في بيان له، وقوف الشعب المصري كله خلف قيادته السياسية، وقواته المسلحة الباسلة لوأد الإرهاب في سيناء وقطع دابره وتنظيف هذه البقعة المقدسة من دنس الإرهابيين.

وأشار إلى أنها جريمة دبرت بليل، وفي شهر رمضان الكريم لينال الشهداء مرتبة عظيمة عند الله بصيامهم واستشهادهم، لكن دمهم لن يضيع هدرا وسيتمكن الوطن قريبا جدا من القضاء على كل هؤلاء المرتزقة.
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