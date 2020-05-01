AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وصول 136 من العالقين المصريين بكينيا وأديس أبابا إلى مطار مرسى علم

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:33 م
وصول 136 من العالقين
وصول 136 من العالقين المصريين بكينيا وأديس ابابا
Advertisements
إبراهيم جادالله

استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح اليوم الجمعة، رحلة طيران استثنائية قادمة من العاصمة الكينية نيروبي بعد مرورها بأديس ابابا، تقل على متنها 136 مصريا من العالقين بالخارج، بعد توقف الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا .

 

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى إن رحلة الطيران التى وصلت من اديس ابابا تابعة لشركة اير كايرو المملوكة لوزارة الطيران المدنى، وتحمل رقم 2124، وعلى متنها 136 مصريًا من العالقين بكينيا واديس ابابا

 

من جانبه قال الدكتور كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحى بالبحر الأحمر، إن فريق مدرب من الحجر الصحى وإدارة الطب الوقائى قام بعمل الإجراءات الوقائية المتبعة للركاب العائدين من الخارج، حيث تم  ذلك عقب عملية التعقيم الشامل لهم ولحقائبهم وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة.

 

وأضاف نائب مدير ادارة الحجر الصحى بالبحر الأحمر، أن عقب عملية تعقيم الأشخاص والحقائب والتنسيق الكامل للحفاظ على المسافات بين الأشخاص بدأت الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

 

كان استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء امس  الخميس، رحلة طيران استثنائية قادمة من جزر المالديف، ومسقط تقل على متنها قرابة 152 مصريا من العالقين بالخارج، بعد توقف الطيران بين الدول المختلفة بسبب جائحة كورونا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شعروا بالخطر هناك فعادوا لمصر.. رجل أعمال شهير يحضر باقى أفراد أسرتة من أمريكا

بسبب كورونا.. كلب قادم من أمريكا يثير أزمة بمرسى علم

مطار مرسى علم يستقبل طائرة تقل 295 مصريا من السعودية

مطار مرسى علم يستقبل اليوم 9 رحلات استثنائية لتقل العالقين بالخارج

وصول رابع رحلات الجسر الجوى لعودة العالقين بالخارج قادمة من الجزائر تقل 161 راكبا

بالصور.. لحظة وصول 71 مصريا عالقا بالخارج لمطار مرسى علم

ترشيحاتنا

ريهام سعيد: أنا مؤدبة وأمي مشتغلتش رقاصة.. فيديو

أقارب الشهيد أحمد علي محمد: كان يحمل هم بيته بالكامل.. فيديو

بشرى سارة.. الإمارات تعلن اكتشاف علاج مبتكر لـ كورونا بالخلايا الجذعية

دموع وإغماءات.. أهالي ديمشلت يودعون شهيد بئر العبد.. وخطيبته: كان فرحنا بعد العيد.. فيديو

10 استخدامات لن تتوقعيها لـ معجون الأسنان

المتحدث العسكري: تنفيذ عملية نوعية بشمال سيناء ومقتل عنصرين تكفيريين شديدي الخطورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. يسرا تتألق بإطلالة سوداء

10 أفكار مميزة.. تنسيقات أنيقة لترتيب مطبخك.. صور

عشرات الآلاف من الصينيين يتكدسون بالإمكان السياحية بعد فك الحظر.. صور صادمة