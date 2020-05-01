بالدموع والنحيب.. لحظات تشييع جنازة الضابط الشهيد عبدالحميد صبحي.. شاهد









وودعت والدة الشهيد عبدالحميد صبحي، الذي استشهد أمس، في العمل الإرهابي ببئر العبد في شمال سيناء: " هو كان فى سينا ومقاليش انه فى الاسماعيلية عارف انى هقلق عليه وراح اجازته من 3 أسابيع".





وانهمرت فى البكاء قائلة: " ابني الوحيد استنيته عشر سنوات"، مضيفة: "أنا اتجوزت ومخلفتش إلا بعد 10 سنين وساعة ما ييجي يغدروا بيه".





وأشارت والدة الشهيد، خلال لقائها مع فضائية "ten" اليوم الجمعة: "فرحك النهارده يا عبده واحتسبتك عند الله يا حبيبي.. يا سندى وضهرى وحبيبى متغلاش على اللي خلقك".





يذكر أن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، كشف أمس الخميس أن عبوة ناسفة إنفجرت ابأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.





وقال "الرفاعي" أن الانفجار نتج عنه إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود. وأكدت، القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره.